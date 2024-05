Campionato Italiano al via. Di Fabio gareggia in Ferrari

Diego Di Fabio, il ventunenne pilota pesarese, sarà al via in questo primo weekend di maggio alla gara iniziale del Campionato Italiano Gran Turismo "Sprint" al "Marco Simoncelli" di Misano, con la Ferrari 488 Challenge Evo del Team Easy Race. Un ritorno deciso last minute, per il giovane Diego , che di Titoli Italiani nel Campionato ne vanta già due, uno nella Sprint ed uno nella Endurance, entrambi nella Classe AM. Dopo un 2023 con alcune apparizioni nel Campionato Europeo "Fanatec GT World Challenge Europe", servito per esperienza e conoscere i più importanti autodromi europei.

Di Fabio ritorna nel Campionato Italiano alla guida del brand più famoso al mondo, quello del Cavallino di Maranello, dopo le vittorie con altri marchi prestigiosi come Mercedes e Honda, una Ferrari per un pilota è sempre un punto di arrivo, in più se si tratta di uno come Diego alla sua quinta stagione di corse, ricordiamo iniziata a sedici anni con la vittoria nel Trofeo Mini Challenge.

Il Team Easy Race è una delle compagini di assoluto valore che danno prestigio al Campionato più importante organizzato da ACI Sport, e la Ferrari che Di Fabio grazie al sostegno di aziende come la MAK Wheels e la Pronto Green dividerà, con Emiliano Pierantoni, è una macchina reduce da importanti risultati nello scorso campionato. Gli appuntamenti del Campionato Italiano Gran Turismo "Sprint" sono articolate su due gare di 50 minuti più un giro con cambio pilota a circa metà gara. L’evento di Misano, che oltre alle Gran Turismo offre anche lo spettacolo di altri campionati, sarà ad entrata libera per gli appassionati che vorranno godere dell’entusiasmante spettacolo degli ACI Racing Weekend.

