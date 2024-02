Campionato italiano. Brixia Brescia non stecca la prima. D’Amato, il sorriso dopo l’infortunio

Nessuna sorpresa a Montichiari dove è andata in scena la prima tappa del Campionato italiano di società. In “casa“, la Brixia Brescia non sbaglia e si piazza sul gradino più alto del podio con 165.650 punti. È tornata in gara, dopo l’infortunio, Asia D’Amato con le “Fate“ quasi al completo e in attesa del rientro di Martina Maggio e Vanessa Ferrari, madrina dell’evento. Dietro alle lombarde Civitavecchia (160.050 punti) e l’Artistica ‘81 di Trieste. Ora, seconda tappa ad Ancona il 23 e 24. G.L.