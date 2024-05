Campionato italiano di Minimoto. Tieppo non molla

Alex Mino Tieppo di Borgo Massano è un campioncino di appena 10 anni che partecipa al campionato italiano di Minimoto. Alex ha corso al Trofeo Simoncelli a Giulianova: nella prima gara Tieppo è giunto quarto dopo essere caduto il giorno prima nelle qualifiche. Un marshal senza guardare ha attraversato la pista mentre giungeva il ragazzo, facendolo sbalzare di parecchi metri e procurando uno shock. Lui per fortuna ha grinta e tenacia da vendere e ha voluto gareggiare lo stesso, nonostante tutti pensavano che non lo avrebbe fatto, concludendo quarto. Tieppo quest’anno ha già vinto il trofeo invernale Opes Italia e nella prima tappa del Civ, campionato italiano di velocità, nel circuito di Cervia, molto conosciuto, si è classificato terzo. Un inizio di stagione promettente per pensare di provare a puntare in alto. "Il mio sogno è vincere il titolo italiano – dice Tieppo – sto lavorando per questo, ma sempre pensando che è un divertimento, senza pressioni, sempre con il sorriso, sostenuto dalla mia famiglia".

b. t.