Campionato italiano motocross. Spettacolo a Cingoli nella seconda prova Prestige

Fior di campioni sul podio nella seconda prova del campionato italiano di motocross Prof Prestige 24MX abbinata alla prima del torneo nazionale femminile, organizzata a Cingoli dal Moto club "Armando Fagioli", teatro la pista del Tittoni. Il sodalizio presieduto da Luigi Ciattaglia, ha meritato l’ennesima soddisfazione dall’unanimità dei consensi per l’impeccabile operatività profusa in sintonìa con l’importanza della competizione confortata da un elevato afflusso di pubblico. La levatura dei piloti ha reso spettacolare ogni manche. Nella MX1 ha conquistato l’assoluto, replicando quello conseguito nella gara d’apertura del tricolore, lo svedese Isak Gifting su Hamaha, primo in fase-1, secondo nella successiva. Brillante la prova di Alessandro Lupino protagonista del debutto della Ducati nel motocross in cui detiene sette titoli nazionali. Nella MX2, vittorioso in entrambe le manches Valerio Lata (GasGas) che si è confermato leader nel comparto. Nella Fast si è affermato Brando Rispoli (TM). Nel Femminile, netto il dominio di Kiara Fontanesi (GasGas-Team Fiamme oro), mentre la classe 125-2T ha visto affermarsi Cecilia Polari (GasGas). Il campionato proseguirà sabato 25 e domenica 26 maggio con la terza prova in calendario a Montevarchi.

Gianfilippo Centanni