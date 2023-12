Campionato mondiale Enduro Vintage Trophy. Tortoli porta la nazionale italiana ancora in vetta. Nuovo successo sui Pirenei per il pilota senese

Al traguardo a braccia levate, come uno sprinter, quando, fin dal nome, l’enduro, la sua specialità, parla di resistenza e di regolarità di marcia. Troppa però la gioia, per Enrico Tortoli, per non lasciarsi andare a un gesto liberatorio essendo stato soprattutto lui, il cinquantasettenne di Murlo, colligiano d’adozione, l’artefice del trionfo dell’Italia nell’Enduro Vintage Trophy, mondiale a squadre nazionali per moto d’epoca. Il peso del ruolo di favoriti, dopo il successo del 2022; le temute condizioni ambientali, lungo i pendii dei Pirenei, al confine tra Spagna e Francia; la forza di squadroni come la stessa Francia, la Germania o l’inedito team Usa: tutto teneva sotto tensione gli alfieri azzurri.

Ma Tortoli, in sella a una ’vecchietta’ come la Ktm Gs 250 del ’75, messa a disposizione e perfettamente preparata dai fratelli Parrini di Poggibonsi, è stato impeccabile: ha ceduto qualcosa solo nella prima giornata, ma non agli avversari diretti, poi ha inanellato tre successi di fila nella sua categoria, dando vita a una prova finale di cross veramente al cardiopalma, in cui ha dato tutto, tra sorpassi e controsorpassi. A rovinare un po’ la festa di Tortoli, Grasso e Pellegrinelli (i tre piloti in maglia azzurra) e di tutta la rappresentativa, è stata la vergognosa combine che ha privato il Moto Club Pantera ’B’, la scuderia dell’alfiere senese, di un meritatissimo successo nel Vaso d’argento; neanche le prove video del ’biscotto’, in possesso della nostra delegazione, hanno purtroppo consentito di ristabilire un giusto verdetto. A rasserenare l’ambiente è arrivata la comunicazione che nel 2024 il Vintage Trophy si terrà in Italia, a Camerino, il che, insieme al successo, fa risalire le quotazioni di Tortoli per una conferma nella nazionale.

Diego Mancuso