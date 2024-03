Campionato provinciale Uisp. Il Pattinaggio Grosseto vince tre ori, due argenti e tre bronzi

Cambiano i nomi, cambiano le categori e cambia anche il mese. I podi, però, quelli no, non cambiano.

Ancora una domenica da incorniciare, infatti, per il Gruppo sportivo Pattinaggio Grosseto che inanella ottime prestazioni al Campionato provinciale Uisp, disputatosi a Grosseto, in via Leoncavallo.

C’è stato chi ha dovuto vincere l’emozione della prima gara. Chi doveva mettersi alla prova, chi cancellare brutti ricordi. E, in quella pista, tutti, in questo mese di marzo, hanno saputo disegnare la loro fantastica domenica.

Ognuno nella propria categoria di appartenenza: Gisella Schiavone, Sofia Santarelli e Stella Santin in formula Promo A; Celia Manias nella formula Promo B, Sofia Anna Camerota nella formula Promo C, Rachele Rossini nella formula F1B, Sole Rotili, Emma Greco e Arianna Mariani nella formula F2C, Andrea Greco nella formula F4B, Carlotta Laganà nella formula F4B.

La società grossetana ha conquistato in totale tre medaglie d’oro, due argenti, tre bronzi e altre buone prestazioni dalle quali ripartire verso nuovi obiettivi, verso un’altra emozione da respirare, vivere e custodire.