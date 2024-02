Campionato regionale individuale silver. Il Corallo a Ponsacco. Pioggia di medaglie

La prima prova del campionato regionale individuale "silver" di ginnastica ritmica, andata in scena a Ponsacco nei giorni scorsi, si è conclusa. Una manifestazione che ha visto sfidarsi le migliori agoniste della Toscana. Fra loro c’erano anche le atlete del Corallo, che hanno portato a casa anche diverse medaglie nelle varie categorie agonistiche.

Sara Naselli è ad esempio riuscita a salire sul gradino più alto del podio nella categoria "LC1 A4", in un podio tutto montemurlese: argento per Rebecca Colavito e bronzo per Sofia Micheloni. Altri due argenti sono arrivate grazie ad Emily D’Andrea e a Rebecca Vaccai, mentre Tessa Vaccai ha impreziosito ulteriormente il medagliere della società agguantando una medaglia di bronzo.

Hanno poi colto piazzamenti nel complesso incoraggianti anche Nicole Scialdone, Vittoria Vollero, Bianca Borselli, Sofia Nicoletti, Monica Fontana, Arianna Cappellini e Chiara Tamburro. "Le ragazze hanno dato il massimo e sono state bravissime – ha commentato l’allenatrice Patrizia Iovine a proposito dell’ultima prestazione del gruppo, indicando i prossimi obiettivi stagionali – buona la prima, ma vogliamo continuare su questa strada per migliorarci sempre più".

G. F.