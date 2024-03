Canoa. Due titoli a Sabaudia per i ferraresi

Si apre alla grande la stagione agonistica per il settore velocità del Canoa Club Ferrara, con due titoli italiani di fondo e altri piazzamenti di prestigio. La competizione si è aperta sabato con le gare su barche singole, con Serena Boari che conquista in C1 il titolo di campionessa italiana per la categoria Ragazze.

Sempre in C1 nella categoria riservata alle più giovani atlete in gara, classe 2009, Ines Ged sale sul secondo gradino del podio portando a casa una preziosa medaglia d’argento in una gara in cui il Canoa Club Ferrara vede ben 4 atlete nelle prime sei posizioni. Per la Paracanoa, Massimo Sicchiero, si laurea Campione Italiano nella categoria B2 sui 2000 metri. Domenica poi spazio agli equipaggi multipli, Serena Boari e Sara Arkaxhius in C2 conquistano la medaglia d’argento e il titolo di vice campionesse. Settimo posto per Beatrice Tieghi e Vittoria Melotti in K2 e undicesimo l’equipaggio formato da Filippo Di Barbora e Mattia Lo Brutto sempre in K2. La squadra partita per Sabaudia, era composta anche da Francesca Carletti, Lucrezia Guerzoni, Ian Covas, Claudio Di Nunzio, Minhea Andrei Perniu.