Canoa. Il ’Beppe Mazza’ ha ricordato Giglioli

Il ricordo commosso di Adriano Giglioli. Una cerimonia che si è tenuta nel pomeriggio di venerdì scorso alla sede del Centro Canoa ‘Beppe Mazza’ di Pontelagoscuro. Si è trattato di un momento dove le emozioni hanno prevalso in ricordo di Adriano Giglioli, scomparso il gennaio scorso. Presenti lo staff del Centro Canoa ‘Beppe Mazza’ ed anche il presidente federale Luciano Buonfiglio. "Con lui e tutti i presenti – ha ricordato lo staff giallo rosso del ‘Beppe Mazza’ – abbiamo ricordato il nostro amato presidente Adriano Giglioli e in suo onore ci è stata consegnata una targa che verrà fissata davanti agli spogliatoi per ricordarci sempre di lui". Una targa molto significativa che ricorda così la figura del compianto presidente del Centro Canoa ‘Beppe Mazza’: "Centro di riferimento territoriale Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) ‘Adriano Giglioli’. Una vita intera dedicata ad interpretare e promuovere con grande dedizione i valori del nostro sport e della nostra federazione". Adriano Giglioli aveva 70 anni, pensionato, abitava a Pontelagoscuro, sposato con due figli. Giglioli è stato insegnante di educazione fisica, nonché presidente e primo fondatore del Centro Canoa ‘Beppe Mazza’ di Pontelagoscuro è stato anche consigliere nazionale Fick.

Mario Tosatti