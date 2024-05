Canoa - Kayak, i campionati italiani. Canottieri Arno. Maratona d’argento

E’ sul secondo gradino più alto del podio e con al collo una prestigiosa medaglia d’argento nel K2 Senior Misto che la Canottieri Arno conclude la sua esperienza nella due giorni dei Campionati Italiani di Maratona di Canoa e Kayak. Un’ottima prestazione quella dell’equipaggio pisano, composto da Giovanna Andreotti Faucon e Niccolò Ricardi, che sono arrivati secondi solo al K2 del R.C.C. Tevere Remo. I Campionati italiani di Maratona di Canoa e Kayak si sono svolti lo scorso fine settimana, nella suggestiva cornice dei Lungarni fiorentini, e hanno visto impegnati gli atleti della Canottieri Arno nella gara più lunga della disciplina (distanza variabile dai 10 km per i Ragazzi under16 ai 25 km per i Senior), resa avvincente dai caratteristici trasbordi: la canoa maratona prevede infatti di scendere dall’imbarcazione e percorrere alcuni tratti di gara di corsa con la canoa in spalla. Il medagliere italiano non si ferma però solo all’argento del duo Andreotti Faucon-Ricardi: convince anche la prestazione di Matthew Maglia e Enrico Beghini, che però si deve accontentare del quarto posto nel K2 Senior Maschile. Beghini è stato protagonista, il giorno precedente, anche di un generoso percorso nel K1 Senior Maschile, purtroppo vanificato dalla rottura del timone proprio all’ultimo trasbordo.

Tra i più giovani, da segnalare i piazzamenti degli equipaggi K2 Burchi-Salvadori e Campus-Giari rispettivamente nei Ragazzi e negli Junior maschili. I quattro giovani atleti sono stati in gara anche in K1 durante la giornata di sabato. Tre le medaglie nelle categorie Master: argento di Brenes-Silvestri nei Master A Maschile e bronzo di Manca-Carlesi nei Master A Misto; Sara Manca si ripete anche la domenica con un argento nei Master A Femminile. Unendosi ai complimenti della società Canottieri Arno, grande soddisfazione arriva anche dall’allenatore Tommaso Renzi che ha fatto i complimenti "a tutti gli atleti e in particolare a Giovanna e Niccolò che confermano le buone sensazioni viste in allenamento e nelle scorse gare. Un ringraziamento particolare va poi a Beghini che, oltre a cimentarsi come atleta, da ottobre mi supporta nella preparazione della squadra agonistica".

Con la maratona si chiude dunque la stagione del fondo, per lasciare spazio alla canoa velocità. Prossimo appuntamento è il Campionato Toscano 200m, che si terrà a Pisa il prossimo 9 giugno.