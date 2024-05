Canoa. Pioggia di podi estensi in trasferta a Spresiano

Domenica di grandi soddisfazioni per il settore velocità del Canoa Club Ferrara, in trasferta a Spresiano sulle acque del Lago di Bandie dove si sono disputati il Campionato Regionale 1000 metri per le categorie Ragazzi, Junior e Senior e le gare del circuito Canoagiovani sulle distanze di 200 e 2000 metri per le categorie dei più piccoli Allievi e Cadetti. I diciassette atleti del Canoa Club Ferrara, per preparare al meglio le gare, sono partiti per il Veneto già sabato mattina, riuscendo nella giornata di domenica a guadagnarsi 5 titoli regionali sui 1000 metri e ben 12 medaglie: 6 ori, 4 argenti e 2 bronzi.

Per la categoria ragazze: Serena Boari e Sara Arkaxhiu si aggiudicano la medaglia d’oro e il titolo di campionesse regionali nella canadese C2, davanti a Francesca Carletti e Ines Ged che vincono la medaglia d’argento. Sempre Serena Boari mette al collo la medaglia d’argento e si aggiudica il titolo regionale anche nella canadese monoposto C1, davanti alla compagna di squadra Francesca Carletti, che si aggiudica il bronzo. Medaglia di bronzo anche per Celeste Cappelletti, sempre in C1 in categoria Junior. Medaglia d’argento e titolo regionale anche per Sara Arkaxhiu e Ian Covas nel C2 categoria Ragazzi Misto. Nel Kayak categoria Ragazze medaglia d’argento e titolo di campionesse regionali per Vittoria Melotti e Beatrice Tieghi in K2. Vittoria Melotti vince il titolo di campionessa regionale anche in K1. In grande evidenza anche i più piccoli, per le categorie Allievi e Cadetti, impegnati nelle gare del Canoagiovani sulle distanze dei 200 e 2000 metri. Il piccolo Mattia Rizzieri sbaraglia gli avversari vincendo due ori sulla distanza dei 200 metri, sia in K1 che nella difficile specialità della canadese C1, e un argento in K1 sulla lunga distanza di 2000 metri. Non ha rivali nemmeno Pola Dianati in C1, che vince due ori su entrambe le distanze. Oro anche per Giorgia Ferranti in K1 2000 metri. La squadra era composta anche da Chiara Pappalepore, Daria Celtini, Filippo di Barbora, Mattia Lo Brutto, Claudio Di Nunzio, Zeno Santimone.