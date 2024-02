Canottaggio. Dalla Svezia al Roffia per una settimana speciale

Tre squadre svedesi di canottaggio hanno fatto visita al bacino remiero di Roffi di a San Miniato, per dare inizio ad una settimana di allenamenti sotto la supervisione degli istruttori esperti della Canottieri San Miniato.

Gli atleti, provenienti da Stoccolma e Malmo, rappresentano nazionalità diverse, tra cui brasiliani, russi, tedeschi, inglesi, canadesi e svedesi. I club di canottaggio hanno selezionato il lago di Roffia come sede per condurre un programma di specializzazione, coordinato e concordato con i tecnici della Canottieri San Miniato. Lo stage si svolgerà per un’intera settimana, dal 18 al 25 febbraio. Questo evento significativo evidenzia l’importanza strategica dell’impianto di Roffia per promuovere l’attività a livello nazionale e internazionale.

L’assessore Loredano Arzilli ha fatto visita agli ospiti al termine del primo allenamento per portare i saluti del Comune. Nel 2024, la Canottieri San Miniato celebra trent’anni di attività. La società vanta un prestigioso palmares sportivo che spazia dalla partecipazione olimpica ai titoli mondiali e nazionali, affiancato da un’importante attività sociale che include programmi scolastici, campi solari e iniziative per soggetti disabili.