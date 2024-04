Canottaggio. Pioggia di medaglie per gli atleti limitesi. Singolo e quattro di coppia in ’rosa’ d’oro

Solita scorpacciata di medaglie per la Canottieri Limite. L’ennesimo gara ricca di soddisfazioni per i colori biancazzurri è arrivata dal Meeting Nazionale Allievi e Cadetti per il nord Italia, uno degli appuntamenti più importanti della stagione per il settore giovanile che si è tenuto al lago di Roffia a San Miniato. I dodici equipaggi della Canottieri Limite che hanno corso nelle competizioni non destinate alle rappresentative regionali, sono infatti riusciti a portare a casa altrettante medaglie. Tra queste spiccano ovviamente le due d’oro conquistate dal singolo 7,20 Cadetti di Irene Coresti e dal quattro di coppia Allievi C di Marta Lensi e Vittoria Ancillotti, le quali sono scese in acqua insieme a due atlete del Pontedera e del VVF Billi.

Anche le regate riservate alle selezioni regionali, comunque, non sono andate male per i portacolori limitesi, che con la Rappresentativa Toscana hanno portato a casa tre medaglie tutte al femminile. Il miglior risultato è stata la vittoria del quattro senza Cadetti con sopra le sorelle Coresti e Giorgia Piroddi oltre ad un’atleta dei VVF Tomei: un ottimo risultato visto che erano al loro esordio nelle specialità di punta. Insomma, quello sanminiatese è stato un altro fine settimana proficuo per la Canottieri Limite e ben augurante per i prossimi impegni.