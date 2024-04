Canottaggio. Rambaldi d’argento in Coppa del Mondo

Rambaldi d’argento, con vista sulle Olimpiadi di Parigi. L’atleta ferrarese tra i protagonisti al gran finale sulla Schiranna di Varese per la prima prova di Coppa del Mondo. Una cronaca della gara che ha visto dalla corsia 3 scattare bene allo start Luca Rambaldi in coppia con Matteo Sartori, che prendono subito una punta di vantaggio sul gruppo degli avversari, guidato dall’Olanda e dall’Irlanda, che non mollano un colpo. È prima la barca azzurra ai 500 metri, con meno di un secondo di vantaggio da Olanda e Irlanda che continuano a mantenersi pericolosi. A metà gara gli azzurri transitano ancora al comando, ma con l’Olanda attaccata a 65 centesimi, mentre dalle retrovie è risalita la Germania, che ha sopravanzato l’Irlanda per il terzo posto. Nella terza frazione sferra l’attacco la barca orange e prende un leggero vantaggio sull’Italia, che comunque non molla una palata, decisa a giocarsi tutte le sue carte. A questo punto sono 79 i centesimi che separano le due barche ai 1500, quando gli olandesi, campioni del mondo in carica, allungano ancora e prendono una manciata di metri agli azzurri, che si sono dovuti guardare dal ritorno di Germania e Irlanda, che hanno combattuto furiosamente per il bronzo. Sul traguardo va a vincere l’Olanda, ma sono bravissimi Luca Rambaldi e Matteo Sartori a rispondere a tono a tutti gli attacchi degli inseguitori, e garantiscono all’Italia una bellissima medaglia d’argento, mentre per il bronzo al fotofinish la spunta l’Irlanda.

m. t.