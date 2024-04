Canottaggio. Rambaldi in azzurro. Oggi è in Ungheria

Il ferrarese Rambaldi rincorre la finale e continua il percorso verso il sogno della qualificazione alle olimpiadi di Parigi. Nelle prime gare dell’Europeo Assoluto, in svolgimento sulle acque del Maty-ér, bacino alle porte della città universitaria di Szeged (Ungheria), la formazione azzurra ordini del direttore tecnico Francesco Cattaneo si è resa protagonista di buoni risultati. Tra questi sicuramente quella coppia maschile con il ferrarese Luca Rambaldi e Matteo Sartori (Fiamme Gialle), hanno conquistato la semifinale che si terrà nella giornata odierna alle 11.32 in corsia 3. Si troveranno di fronte gli equipaggi di Svezia, Gran Bretagna, Germania e Norvegia. Una semifinale conquistato dal doppio maschile di Luca Rambaldi e Matteo Sartori (Fiamme Gialle), artefici di un’avvincente lotta con la Polonia che, sul finale, ha desistito e si è accontentata di passare il turno con la seconda posizione dietro agli azzurri. La cronaca della gara ha visto l’equipaggio italiano che si è portato da subito al comando davanti alla Polonia seconda a 57 centesimi. Primi quindi a 500 metri e davanti ancora a metà gara sui polacchi che in ritardo di una misura sugli azzurri che a 36 colpi transitano primi anche ai 1500 metri davanti a Polonia, Serbia e Francia. Il finale è tutto italiano, con gli azzurri che mettono in tasca il passaggio in semifinale seguiti dalla Polonia, seconda, dopo aver rintuzzato l’attacco serbo degli ultimi trecento metri. La classifica finale vede prima l’Italia (Luca Rambaldi, Matteo Sartori-Fiamme Gialle) 6.15.14, seconda Polonia 6.19.19, terza Francia 6.22.09, quarta Svezia 6.29.99, quinta Serbia 6.34.79 e sesta la Lituania 6.39.90. L’equipaggio con il ferrarese Luca Rambaldi e Matteo Sartori, dopo la medaglia d’argento conquistata a Varese, alla prima prova della Coppa del Mondo, vogliono raggiungere un’altra finale prestigiosa e continuare la propria corsa per essere convocati alle olimpiadi parigine di quest’estate.

m. t.