Canottaggio. Rambaldi in finale in coppia con Sartori

Il ferrarese Luca Rambaldi conquista la finale europea e va caccia di una medaglia. Una giornata di buoni risultati per gli azzurri all’Europeo Assoluto, in svolgimento sulle acque del Maty-ér, bacino alle porte della città universitaria di Szeged (Ungheria), che giunge al termine con le ultime finali. In una di questa ci sarà anche Luca Rambaldi in coppia con Matteo Sartori nel doppio maschile, in gara oggi alle 13.39 in corsia 5. Una buona prova azzurra a Szeged della coppia Matteo Sartori e Luca Rambaldi che stanno in testa tutta la gara, solo nel finale passa la Germania. La barca italiana finisce seconda, un piazzamento che in semifinale vale l’accesso alla finalissima continentale. Al termine la classifica ufficiale vede prima Germania 6.42.75 segue appunto la barca dell’Italia (Luca Rambaldi, Matteo Sartori-Fiamme Gialle) 6.45.67, terza Norvegia 6.51.65, quarta Francia 6.54.33, quinta Gran Bretagna 6.55.53 e sesta la Svezia 7.13.00.