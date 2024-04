Canottaggio. Ravenna conquista cinque medaglie

Cinque medaglie per la Canottieri Ravenna al Meeting Nazionale di Società svoltosi a Sabaudia dal 20 al 21 aprile. Nelle due giornate di gare in cui si sono sfidate oltre 50 società provenienti dal centro e dal sud Italia, i canottieri ravennati si sono aggiudicati 2 ori, un argento e due bronzi grazie alla squadra agonistica e a quella Master, oltre a una serie di bei piazzamenti. Il primo oro è ad appannaggio del quattro di coppia Under 19. Splendida gara per Emanuele Palacio Cano, Christian Vittori, Filippo Tassinari e Nicola Sansovini che nella migliore tradizione della Canottieri Ravenna regolano i propri avversari chiudendo in 06.33:28 schiantando le resistenze prima del Barion, argento e del Chiusi, bronzo.

Il secondo oro è conquistato dall’inedito doppio Master B composto dal capovoga Matteo Rosetti e dal prodiere Donato Traversa. Dopo una partenza vorticosa la coppia romagnola mantiene il suo vantaggio e chiude in 03:31.26, tre secondi davanti al doppio dell’Aniene e staccando di oltre trenta secondi il Tiber Rowing che vince il bronzo. È invece Filippo Laghi a vincere un bellissimo argento nel singolo Master C dietro solamente al veteranissimo Enrico Cresta del Piediluco ma davanti all’Orbetello. Sempre in singolo arriva il primo bronzo per la compagine biancazzurra. Lo vince Emanuele Palacio Cano che, nonostante sia ancora Under 19, gareggiava sopra età nel singolo Under 23. Dopo il secondo posto in batteria dietro al Roma che lo qualifica alla finale, il singolista ravennate ben si difende contro avversari di anche quattro anni più anziani e chiude in 7.34:39 al terzo posto dietro a Sabaudia e Roma, portandosi a casa una splendida medaglia.

L’ultima medaglia arriva dal Doppio Under 19 dove la Canottieri schierava ben due equipaggi. Nicola Sansovini e Christian Vittori giungono secondi in batteria dietro al Barion e accedono direttamente alla finale così come i soci Marcello Briganti e Filippo Tassinari dietro al Savoia. Sansovini e Vittori sono protagonisti di una bellissima finale dove lottano per tutta la gara punta a punta per il terzo posto con la Lega Navale Italiana Barletta e alla fine riescono a spuntarla sul traghetto per meno di tre decimi di secondo. Bellissimo bronzo dietro al Savoia e al Barion. Quinti invece Briganti e Tassinari davanti al Chiusi, Paradiso e al club inglese del Bedford.