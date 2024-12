Canottaggio. Super Canottieri Limite. Ecco argento e bronzo

Due medaglie, ognuna per le due specialità che sono andate in scena ai campionati italiani di Fondo a Sabaudia, è il bottino con cui la Canottieri Limite è tornata dalla trasferta laziale. Nell’ultima tappa di questo 2024 su seimila metri la società biancazzurra ha infatti ottenuto un argento e un bronzo. A chiudere al secondo posto è stato l’otto Under 17 maschile di Mattia Carboncini, Stefano Della Rossa, Matteo L’Ala, Alessandro La Rosa, Tristan Lo Parco, Fabrizio Rossi, Samuele Sartiani e Lorenzo Scaffi con al timone Vittoria Ancillotti. L’armo limitese ha chiuso a poco più di un secondo di distanza dall’imbarcazione vincitrice di Caprera. A salire sul terzo gradino del podio, invece, è stato il Quattro di coppia Under 19 composto da Cesare Borlenghi, Elia Ceccanti, Tommaso Laganà e Leonardo Sostegni che ha percorso il tragitto di gara in 21’58’’50, a 41’’20 da Saturnia.

Ma le soddisfazioni non sono finite qui per la più antica società remiera d’Italia. Nelle categorie giovanili, le cui gare sul lago Paola sono state fortemente condizionate dal vento, l’otto Cadetti misto maschile di Christian Bonocore, Samuel Hernandez e Daniele Bellucci insieme ad atleti di Firenze e VVF Billi ha infatti conquistato un altro secondo posto. Stesso piazzamento ottenuto dall’equipaggio femminile formato da Giorgia Piroddi, Alessia e Irene Coresti, misto con VVF Tomei, Cus Palermo, Firenze, Pontedera, Roma e timonato da Giulia Faggioli. Le giovani atlete limitesi hanno chiuso a 3’11’’ da Varese. Secondo, infine, anche il doppio misto Cadetti con Zeno Rizzo dietro a Roma per 3’’30. Un altro bel risultato per il giovane biancazzurro dopo la vittoria nella tappa di San Giorgio dei campionati italiani di Fondo dello scorso novembre. Ritirato invece il Quattro di coppia misto Cadetti con Vittoria Ancillotti, Giulia Faggioli e Marta Lensi per un’incomprensione con i giudici.

Quella che sta per concludersi, quindi, sarà un’altra stagione sportiva da incorniciare per la Canottieri Limite, una delle più belle realtà nazionali.