Canottaggio. Traversa campione italiano indoor

Un titolo italiano e un bronzo, è il bottino della Canottieri Ravenna al Campionato italiano di indoor rowing, che si è disputato sui remoergometri, ovvero i simulatori di voga, sulla distanza dei 2.000 metri. Il titolo italiano è stato vinto da Donato Traversa (categoria 40-44 anni). L’atleta ravennate nonostante sia ‘peso leggero’, ha gareggiato e dominato la categoria dei ‘pesi pesanti’. Il cronometro si è fermato a 6’41’’60, quasi 13’’ davanti all’argento di Manganaro del Messina e al bronzo di Severati dell’Aniene. Il bronzo è andato invece a Filippo Laghi nella categoria 45-49 anni, con 6’56’’60. Si chiude così un 2023 ricco di soddisfazioni: 5° posto ai mondiali U23 e 7° agli Europei U23 per Marco Prati (anche bronzo agli Italiani U23), e l’argento nel beach sprint per Alice Casadei e Gloria Pierleoni. Senza dimenticare la convocazione dello stesso Prati per i collegiali della nazionale Olimpica.