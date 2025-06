Canovi di bronzo nei 200. Landini argento nel peso

Sulla carta erano le medaglie più sicure e alla fine solo queste due sono arrivate per i colori (o atleti) reggiani impegnati a Rieti nei campionati italiani allievi d’atletica leggera.

Giulia Landini ha vinto l’argento nel getto del peso, scagliandolo a m 14,15 e migliorando il record provinciale stabilito da italiane che già le apparteneva. Vivian Osagie, infatti, lanciò a 14,23 essendo però solo "equiparata" e non ancora italiana. Il gap, comunque, è quasi colmato; inoltre Landini, che è al primo anno di categoria, lancia con il metodo classico di traslocazione, ma se dovesse imparare bene la rotazione, potrebbe aggiungere molti centimetri. Viola Canovi, di scuola Corradini Rubiera e ora tesserata con la Fratellanza Modena, ha vinto la medaglia di bronzo sui 200 in 23’’83, ma il record al limite è modenese. Per fare un parallelo, comunque, Viola è l’allieva reggiana più veloce di sempre, visto che Judy Ekeh (anche lei allora non italiana) corse nel 2009 in 23’’89.

Per il resto, qualche primato personale e troppe controprestazioni: Sokhna Ndiaye è nona con poca fortuna nel peso con m 12,60 e 16ª nel disco con 31,83: Federico Crevacore è nono sui 200 in 22’’27: ripetendo anche poco meno del suo record, avrebbe vinto addirittura la medaglia d’oro. Nicolò Mastropietro è decimo nell’alto con 1,80, Irene Gatti è 11ª sui 200 in 25’’23, Flavio Ferrari 13° nella km 5 di marcia in 23’09’’44. Davide Cocconcelli è 21° sui 110 hs. in 14’’82, davanti ad Andrea Pezzi che fa il personale a 14’’83.

Nella staffetta 4x100 l’Atletica Reggio era arrivata nona in 43’’17, con Andrea Pezzi, Gabriele Di Lembo, Andrea Vinsani e Adelmo De Pietri e questo è il nuovo record provinciale. La 4x400 femminile della Corradini (Sofia Bianchi, Beatrice Giusti, Sofia Prati, Thi van claire Diarra) corre in 4’17’’74 e finisce nelle retrovie. Cristiano Strapazzini è 29° nel giavellotto con m 38,61, Matias Costi è 36° sui 3000 in 9’06’’81. Ad Arco di Trento, Andrea Messori è quinto sui 100 in 10’’67, su un eccellente Bokar Baji in 10’’79, mentre lo junior Francesco Bigi corre in 11’’31… per poi andare a divertirsi nel salto in lungo da fermo dove è secondo con m 2,91. Secondo è anche Gabriele Ingrami della Corradini sui 600 metri cadetti corsi in 1’31’’09.

MADRID. Nella staffetta 4x100 femminile dei campionati europei per nazioni, la formazione azzurra composta da Vittoria Fontana, Gloria Hooper, Dalia Kaddari e Zaynab Dosso è quarta in 42’’58, dietro a Olanda, Spagna e Germania.