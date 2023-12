Canovi ’razzo’ nei 200. Blundetto: record nell’asta

Non c’è letargo per l’atletica leggera: terminata da poco la stagione all’aperto, è già iniziata quella indoor, e con risultati eccellenti per i colori reggiani. Iniziamo da Viola Canovi della Corradini che ad Ancona corre i 200 in 24’’67 che sarebbe record italiano se non fosse che le arrivano davanti Margherita Castellani in 24’’51 e Alessia Succo in 24’’56 e dunque il nuovo record è di Margherita.

Resta l’eccellente risultato della Canovi, unito a quello di Federico Crevacore secondo sui 200 cadetti in 23’’58 e della staffetta 4x200 della Corradini che chiude seconda in 1’52’’50 con Castagnoli, Tarasconi, Uccelli (settima sui 200 in 27’’04) e Canovi. A Parma c’è il nuovo record regionale allievi di salto con l’asta stabilito da Lorenzo Blundetto dell’Atletica Guastalla Reggiolo con m 4,70. Purtroppo questo sarà per ora l’ultimo record anche reggiano, visto che Blundetto dalla prossima stagione (cioè fra pochi giorni) passa alla Fratellanza Modena.

La reggiana Siria Bigi del Cus Parma salta invece 3,10. C’era anche un’interessante gara sui m 50 alla quale avrebbe dovuto partecipare il nuovo astro italiano della velocità, l’azzurro Samuele Ceccarelli. Rotto l’impianto di riscaldamento, con una temperatura intorno ai 14 gradi, Ceccarelli ha preferito non correre, firmando però molti autografi e prestandosi a numerosi selfie.

Hanno corso invece Alexandru Zlatan, secondo sui 50 in 5’’84 e Michael Kyereme (Self) quarto in 5’’95. Greta De Pietri (Atletica Reggio) è giunta quinta sui 50 in 6’’71, Irene Gatti quarta sui 60 cadette in 8’’05. Sui 60 cadetti, quarto Christian Casaletti in 8’’20, su Dennis Losito in 8’’28. Trail.

Isabella Morlini (Atl. Reggio) ha vinto la 1ª Crono dell’Anello a Cà del Vento su Elena Neri, Alessia Rondoni e Giulia Botti. Tra i maschi, secondo Roberto Ferretti su Davide Scarabelli.