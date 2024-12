Casalgrande lanciatissima: 4ª vittoria di fila

CASALGRANDE PADANA

33

SIRIO TERAMO

24

CASALGRANDE PADANA: Ferrari E., Franco 3, Iyamu 10, Furlanetto 6, Niccolai Apostol, Artoni S. 2, Rondoni, Bonacini, Artoni A. 3, Orlandi 3, Baroni E. 1, Giovannini 3, Ferrari L., Baroni S., Cosentino 1, Lusetti 1. All. Barani.

SIRIO TOYOTA TERAMO: Villarroel 1, Notarianni 8, Sila 2, Pugliara 8, Rejeb 2, De Angelis 1, Baldassarre, Ntessi, Bellu, Farisè, Ammar 1, Giamberardino 1, De Flaviis, Galletti. All. Palarie.

Arbitri: Della Maggiora e Nocentini.

Note: primo tempo 22-10. Sette metri: Casalgrande 2/2, Teramo 1/2. Minuti di esclusione Casalgrande 5, Teramo 1. Espulsa al 22’ st Baroni per fallo su Farisè.

Quarta affermazione di fila per la sempre più lanciata Casalgrande Padana (12), che supera nettamente in casa l’ostacolo Teramo (4) e rimane a -2 dalla zona playoff di Serie A1 femminile. Gara mai in discussione, quella del PalaKeope, con le padrone di casa sempre in controllo trascinate da una Iyamu in doppia cifra, ben assistita da capitan Furlanetto; da segnalare anche la prima rete "senior" di Cosentino, classe 2008, e la singolare proposta di matrimonio arrivata a fine gara all’ex tecnico delle ceramiche Agazzani: la compagna Rosanna, insieme alle figlie, ha fatto esporre alla squadra lo striscione: "Papà, vuoi sposare la mamma?", momento che ha strappato gli applausi del pubblico.