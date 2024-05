Catalani, festa tricolore con l’Olimpia. Un aretino dietro il trionfo di Milano

di Matteo Marzotti

AREZZO

C’è un aretino dietro il successo della formazione under 19 dell’Olimpia Milano. La società di Giorgio Armani è tornata infatti a vincere il titolo giovanile e c’è tanto di Michele Catalani in questo trionfo. A soli 40 anni, compiuti lo scorso 25 aprile, il tecnico aretino è considerato dagli addetti ai lavori come l’artefice non solo dello scudetto, che all’Olimpia Milano mancava dal 1999, ma anche della vittoria in Next Gen Cup ottenuta lo scorso febbraio. Un 2024 ricco di successi per Michele che ha così commentato il tricolore vinto nella fase finale di Chiusi contro Derthona. "Il percorso in questa finale non è stato facile. Abbiamo perso nel girone con Borgomanero, e questo ci ha fatto passare per gli spareggi - ha ricordato il tecnico - Siamo stati bravi a rigenerarci nelle partite successive. I ragazzi avevano il forte desiderio di vincere questo scudetto, e per la stagione che hanno fatto, se lo meritavano tanto. Dopo il secondo posto in Under 17 lo scorso anno questo titolo è la conferma di come la società ci è molto vicino. Stiamo crescendo, e ci stiamo strutturando per rimanere ad alto livello, e costruire quanti più giocatori possibile".

Un successo salutato anche dalla Scuola Basket Arezzo che ha visto Michele crescere fino a spiccare il volo verso Milano. "Al suo palmares va anche aggiunta la promozione in Serie A2 conquistata sulla panchina di Agrigento Complimenti Michele, orgoglio aretino!" scrive la Scuola Basket Arezzo.

Già perchè quella di Catalani è la storia di un ragazzo che ha mosso i primi passi nel settore giovanile della propria città come allenatore e da qui si è poi spostato nel 2007 a Siena, militando tra le fila della Mens Sana di cui è poi diventato responsabile del settore giovanile nel 2011. Poi l’esperienza con la Stella Azzurra di Roma, quindi ancora la Mens Sana prima dell’avventura con Lucca e quella con Agrigento nel 2020 dove ha raggiunto la finale di serie B al primo anno. La promozione, con il titolo di miglior allenatore del torneo, arriva l’anno seguente. Nell’estate del 2022 ecco la chiamata a cui è davvero difficile dire di no. L’Olimpia Milano gli offre il ruolo di responsabile del proprio settore giovanile. Michele si mette al lavoro e alla seconda stagione con il club biancorosso ha ottenuto un successo che mancava da 25 anni, riuscendo al tempo stesso a collezionare, a livello personale, il sesto titolo giovanile nella propria carriera confermando a tutti gli effetti quanto sia stata giusta la scelta della dirigenza milanese di affidargli l’incarico di gestire il proprio vivaio.