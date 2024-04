Cavalieri, altri 5 punti. Travolta la Primavera

Cavalieri Union

54

Primavera

27

CAVALIERI UNION: Pesci, Ghelardini, Nistri, Puglia, Guidoreni (65’ Fattori Vanni), Magni (50’ Pancini), Marzucchi (48’ Renzoni), Righini, Dalla Porta, Attucci, Mardegan (46’ Casciello), Gianassi (50’ Ciampolini), Sassi (65’ Dardi), Di Leo (55’ Giovanchelli) Sansone (55’ Rudalli). All.:Chiesa.

PRIMAVERA: Alessi (50’ Zorzi), Loiacono, Giochetti, Marocchi V., Munno, Palombi L. (53’ Marocchi U.), Triolo (65’ Milardi), Roscioli, Gianni, Cesaretti (38’ Malaspina), Custureri, Palombi G., Belcastro (44’ Zuliani), Giunta (41’ Venturoli), Pierini (43’ Cavallin). All. Alverà.

Arbitro: Jacopo Rossi (Treviso); g.d.l. Castagnoli (Livorno), Rosella (Roma).

Marcatori: 2’ m Palombi L tr Loiacono (0 a 7), 13’ m Di Leo (5 a 7), 16’ cp Loiacono (5 a 10), 33’ m Dalla Porta tr Puglia (12 a 10), 36’ cp Loiacono (12 a 13), 40’ m Pesci tr Puglia (19 a 13); 62’ m Sassi tr Puglia (26 a 13), 68’ m Puglia tr Puglia (33 a 13), 69’ m Zorzi tr Milardi (33 a 20), 71’ m Nistri tr Puglia (40 a 20), 74’ m Loiacono tr Milardi (40 a 27), 76’ m Nistri tr Puglia (47 a 27), 80’ m Giovanchelli tr Puglia (54 a 27).

"Una prestazione meno brillante rispetto a quella di domenica scorsa contro la Lazio, ma la vittoria è comunque arrivata insieme ai cinque punti. Vogliamo continuare su questa strada per prepararci al meglio alla parte decisiva della stagione". Coach Alberto Chiesa ha così commentato il diciottesimo successo stagionale, arrivato ieri al Chersoni contro la Primavera.

Il 54-27 maturato al termine del confronto valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A lancia i Cavalieri Union verso i playoff: manca solo la matematica a certificare il raggiungimento del primo traguardo stagionale.

Un incontro del quale l’esito non è mai stato realmente in discussione, anche se il divario fra le due squadre è emerso in tutta la sua totalità solamente nella ripresa. Capitan Puglia e soci restano quindi secondi nel girone 3 a quota 89 punti, con la Lazio capolista che ha ancora sei lunghezze di margine.

Ma non ha importanza, di questo passo: i Cavalieri, salvo sorprese ad oggi imprevedibili, possono già prepararsi agli spareggi-promozione, non prima di aver chiuso nel migliore dei modi la "regular season". Insomma, il sogno promozione è più che concreto. Un altro passo avanti è stato fatto.

Ecco quindi che il primo obiettivo sarà quello centrare il diciannovesimo sigillo domenica prossima, nella trasferta in Abruzzo contro la Polisportiva Paganica già battuta all’andata. Avanti così.

Giovanni Fiorentino