Cavalieri, con Avezzano è una passeggiata. Il 19 maggio la sfida playoff contro Torino

Cavalieri Union

52

Avezzano

12

CAVALIERI UNION: Fondi, Fattori Vieri (60’ Guidoreni), Marioni, Pancini (54’ Puglia), Pesci, Magni (60’ Nistri), Renzoni (60’ Marzucchi), Facchini, Dalla Porta, Reali, Attucci, Ciampolini (50’ Righini), Pesucci (60’ Sassi), Giovanchelli (50’ Scuccimarra), Rudalli (50’ Sansone). All: Chiesa.

AVEZZANO: Du Toit, Capone, Nxele, Di Matteo (53’ Caruso), Della Cagna, Nicita, Cuesta (62’ Speranza), Dettagliata, Ponzi, Costantini (38’ Mammone), Martini (65’ Potocar), Giangregorio, Nocerino (70’ Ciccarelli), Trozzola (Carones), Leonardi. All: Rotolio.

Arbitro: Chirnoaga, assistito da Culocchi e Cennini.

Marcatori: 5’ m Renzoni tr Magni (7 a 0), 25’ m Marioni (12 a 0), 34’ m Pancini tr Magni (19 a 0), 38’ m Magni tr Magni (26 a 0); 46’ m Attucci tr Magni (33 a 0), 50’ m Pancini tr Magni (40 a 0), 62’ m Sansone tr Puglia (47 a 0), 64’ m Rettagliata (47 a 5), 73’ m Caruso tr Nicita (47 a 12), 77’ m Marioni (52 a 12).

"Siamo molto contenti. Una partita che sulla carta metteva in palio poco o niente, invece è stato un ottimo match giocato bene. Avevamo chiesto attenzione alla fase difensive e siamo stati quasi perfetti". Alessandro Lunardi, ex-capitano nonché collaboratore tecnico di Alberto Chiesa, ha così commentato il 52-12 con cui i Cavalieri Union hanno annichilito ieri l’Avezzano terza forza del raggruppamento. Un successo, il ventesimo stagionale su ventidue partite maturato al Chersoni nell’incontro valido per l’ultima giornata del campionato di Serie A, che dà allo staff tecnico e alla dirigenza tante ragioni per guardare al futuro con ottimismo: intanto perché è arrivata con un XV composto in larga parte da giocatori che sin qui hanno giocato meno, i quali si sono fatti trovare pronti.

La prima meta è stata messa a segno da Renzoni, responsabilizzato ulteriormente dalla fascia di capitano che ne fa uno dei veterani del club a dispetto dei soli 25 anni. E poi perché i "tuttineri" hanno battuto una delle compagini più solide del girone 3, dati alla mano. Ci sono quindi tutti gli elementi per guardare ai playoff con ottimismo: i Cavalieri chiudono il girone con ben 99 punti, per una quota che in altri gironi avrebbe garantito il primato. E il 19 maggio prossimo se la vedranno con tutta probabilità con il Torino, nella semifinale d’andata degli spareggi-promozione. "Sarà un banco di prova importante, a prescindere dall’avversario – ha chiosato Lunardi – vogliamo goderci queste prossime due partite, per dare il meglio di noi e vedere a che punto siamo".

Giovanni Fiorentino