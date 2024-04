Cavalieri, l’ora della festa: "Un weekend perfetto"

"Da un lato la vittoria "storica" con la Lazio, dall’altro i nostri U16 che si sono laureati campioni dell’Appennino: un fine settimana perfetto". Bastano le parole del presidente Francesco Fusi a confermare come in casa Cavalieri Union l’euforia, soprattutto per il 17-12 inflitto a Roma alla corazzata Lazio, sia tutt’altro che esaurita. Ma non tanto per la vetta della classifica: i biancocelesti si avviano a chiudere comunque il girone 3 al primo posto, salvo capitomboli ad oggi improbabili. I Cavalieri restano secondi con 84 punti, sei in meno dei rivali capitolini. E hanno praticamente un piede e mezzo nei playoff da miglior seconda: oltre ad avere quattordici punti di margine sull’Avezzano terzo, hanno otto lunghezze sul Biella seconda forza del girone 1 e addirittura un punto in più del Verona che sta monopolizza il girone 2.

Perché allora l’impresa di Roma" è così importante? Perché abbatte l’ultimo tabù e ripercorrendo gli ultimi cinque scontri diretti è possibile osservare ancor più da vicino l’evidente crescita tecnica del gruppo. Di acqua sotto i ponti ne è passata tanta da quando, nel 2021, gli uomini di Alberto Chiesa venivano letteralmente spazzati via dai laziali per 45-19, in un’amichevole giocata al Chersoni. Il club biancoceleste ha vinto anche i due incontri ufficiali della Serie A 2022/23: 31-0 a Roma e 37-12 a Prato, in un’annata che per capitan Puglia e compagni si era comunque conclusa con la qualificazione agli spareggi-promozione. In questa stagione i romani erano riusciti a vincere al fotofinish il match d’andata 29-28. Ma l’affermazione dei tuttineri si è concretizzata poi due giorni fa.

Chiesa però è stato chiaro: aver sconfitto davanti al proprio pubblico quella che è con tutta probabilità la formazione più forte di tutta la Serie A non deve portare a cali di tensione da appagamento. C’è da chiudere al meglio la regular season affrontando la Primavera (domenica prossima) la Polisportiva Paganica (il 28 aprile prossimo) e l’Avezzano (il 5 maggio). Partite da sfruttare per giocarsi il salto di categoria, che sarà con tutta probabilità un discorso fra Cavalieri, Lazio, Verona e Torino. E mai come quest’anno, Giovanchelli e soci possono davvero sognare.

Giovanni Fiorentino