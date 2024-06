Cavalieri Lunardi: "Siamo cresciuti ancora"

"Una stagione più che positiva, al netto della delusione per la sconfitta di Torino. A mente lucida abbiamo però analizzato il nostro percorso ed oggettivamente quella che si è appena conclusa è stata una delle migliori stagioni degli ultimi anni per noi. Forse la migliore". E’ l’ex-capitano Alessandro Lunardi a tracciare un bilancio della Serie A 2023/24, che per i Cavalieri Union è già "storica".

Lo dicono i numeri: fra "regular season" e playoff, gli uomini di Alberto Chiesa hanno vinto ventuno delle ventiquattro partite disputate, totalizzando 104 punti. E hanno soprattutto sfatato il "tabù Lazio": mai, prima del 17-12 rifilato a Roma ai biancocelesti poi promossi, i Cavalieri erano riusciti a battere i romani. Una vittoria che ha caricato ulteriormente il gruppo, propiziando il 37-24 imposto al Cus Torino nella semifinale d’andata dei playoff.

E anche se poi i torinesi si sono imposti al ritorno e qualificati alla finale, resta la consapevolezza di essere arrivati ormai al livello delle squadre che si giocano la promozione nella massima divisione. "Siamo comunque soddisfatti perché abbiamo fatto un passo avanti anche rispetto allo scorso campionato, che già fu al di sopra delle aspettative – ha aggiunto Lunardi, oggi collaboratore tecnico di Chiesa – abbiamo conquistato una vittoria ai playoff e vinto contro la Lazio. Siamo ormai sulla scia delle formazioni che mirano a salire".

Detto questo, guai ad abbassare la guardia: dopo qualche settimana di riposto, capitan Puglia e soci si ritroveranno per prepararsi alla Serie A1 2024/25.

Sarà un campionato di livello decisamente più alto rispetto a quello conclusosi il mese scorso, in quanto vi parteciperanno le prime tre piazzate di ognuno dei tre gironi dell’ultimo torneo di A.

"Sarà sicuramente un’annata impegnativa e diversa: le partite dure saranno tante e una dietro l’altra, servirà un nuovo approccio – ha concluso Lunardi – non ho però alcun dubbio su quella che sarà la risposta dei ragazzi. E il nostro obiettivo – chiude l’ex capitano – sarà quello di migliorare ulteriormente, proseguendo nel percorso di crescita graduale intrapreso negli scorsi anni".

Giovanni Fiorentino