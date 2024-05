Cavalieri, obiettivo finalissima . Battere Torino per sognare ancora

Un’altra prestazione di livello contro un avversario tosto e deciso a giocarsi il tutto per tutto davanti al proprio pubblico, conscio di avere ancora la possibilità di rimontare e ribaltare il verdetto dell’andata. E’ quel che il tecnico Alberto Chiesa ha chiesto ai suoi Cavalieri Union, nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie A contro il Cus Torino che prenderà il via a Grugliasco alle 16 odierne. Capitan Puglia e compagni sono reduci dalla vittoria per 37-24 ottenuta al Chersoni la scorsa settimana e soprattutto dalle quattro mete realizzate che hanno consentito loro di portare a casa 5 punti, ottenendo anche il punto di bonus. In questo modo, persino una sconfitta di misura potrebbe bastare ai Cavalieri per qualificarsi alla finalissima (perdendo ossia con un divario minore rispetto a quello imposto ai torinesi domenica scorsa).

Ma si tratta di un rischio che nessuno vuole ovviamente correre, anche perché il Torino sarà determinato a sfruttare al massimo il fattore-campo e si tratta pur sempre di una compagine che nel corso della "regular season" ha stravinto il girone 1 con 100 punti (uno in più della banda Chiesa, qualificatasi come miglior seconda del girone 3). Massimo rispetto per i rivali quindi, ma al tempo stesso piena consapevolezza della propria forza e del fatto di avere tutte le carte in regola per passare: sarà però fondamentale non ripetere gli errori evidenziati nei primi minuti del match d’andata ed avere sin da subito un approccio dettato dalla massima concentrazione. Oggi si giocherà anche l’altra semifinale, che vede la Lazio favorita sul Verona dopo essersi affermata sette giorni fa in Veneto. Guai però a guardare oltre: occhi, testa e cuore a Grugliasco.

"I nostri ragazzi ci hanno regalato fortissime emozioni – ha ribadito il presidente Francesco Fusi - vedere un gruppo così giovane, interamente espressione del territorio, capace di vincere di fronte ad una grande squadra come il Cus Torino è una enorme soddisfazione. Adesso dobbiamo sostenere la squadra e cercare di trasformare questo positivo entusiasmo in una nuova pagina di storia del nostro club".

Giovanni Fiorentino