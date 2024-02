Cavalieri sempre al top: "La strada è quella giusta"

Dopo un sabato da incorniciare, che aveva portato i Cavalieri Union in testa al girone 3 di Serie A in coabitazione con la Lazio, i biancocelesti hanno ristabilito le cinque lunghezze di margine sbarazzandosi senza problemi del Villa Pamphili (alla luce di un eloquente 75-7). Gli uomini di coach Alberto Chiesa hanno comunque una serie di motivi per essere fiduciosi. Innanzitutto perché la formazione pratese è attualmente la miglior seconda del campionato in virtù dei 59 punti totalizzati: se la "regular season" finisse oggi, capitan Puglia e compagni sarebbero già qualificati ai playoff senza dover nemmeno vincere a tutti i costi il girone. Poi perché il distacco nei confronti della terza in graduatoria è abissale: l’Avezzano ha ben tredici lunghezze di vantaggio. E in conclusione, dalle giovanili continuano ad arrivare buone notizie che fanno ben sperare anche in chiave futura: gli U18 di Luis Otano hanno regolato a Sesto i pari età del Firenze con un convincente 34-23, mentre l’U16 ha ottenuto un successo convincente contro Jesi (22-17). Sensazioni positive che permettono di allenarsi con maggior serenità e carica motivazionale, ad ogni livello. Certo, il cammino è ancora lungo. E i ragazzi di Chiesa si troveranno già domenica prossima ad affrontare una trasferta impegnativa: a Roma, se la vedranno contro Capitolina, per un match che è ormai diventata una "classica" del girone di Centro-Sud. E’ vero che i romani non sono più la corazzata delle scorse stagioni che lottava ad armi pari con Giovanchelli e soci (e forse aveva qualcosa in più sul piano della qualità, perlomeno fino a due campionati fa) ma restano comunque una squadra da non sottovalutare.

Il 25 febbraio prossimo al Chersoni arriverà Civitavecchia, mentre il 3 marzo sarà la volta di Napoli Afragola-Cavalieri. E prima della nuova sosta, l’obiettivo resta quello di portare a quota quindici il numero di vittorie. "I ragazzi sono stati bravi, vincendo a dispetto di parte della gara giocata in inferiorità numerica – ha concluso il presidente Francesco Fusi, commentando il 37-10 imposto all’UR Firenze sabato scorso e guardando alle prossime uscite – una prova di carattere, su un campo appesantito dalla pioggia. Avanti così, la strada è quella giusta".