Cavalieri Union, ci risiamo. Ancora sfida con la Lazio?

L’ennesima sfida fra Cavalieri Union e Lazio come finale dei playoff? Può essere, visto che nell’altra semifinale i biancocelesti hanno battuto Verona per 26-8 e partono in vantaggio. Prima gli uomini di coach Alberto Chiesa devono mettere al sicuro la qualificazione, passando indenni dalla trasferta piemontese. Capitan Puglia e compagni, nel match di ritorno contro il Torino fissato per domenica, possono contare su un certo margine e possono permettersi di perdere a determinate condizioni. Considerando i 5 punti conquistati al Chersoni tre giorni fa, i Cavalieri passerebbero alla finalissima in caso di sconfitta senza quarta meta (e quindi punto di bonus) da parte degli avversari, ad esempio. Nel peggiore dei casi, basterebbe non essere sconfitti con un divario superiore al 37-24 inflitto ai piemontesi. Ma si tratta di sofismi e guai a fare calcoli in un momento delicato come questo: l’obiettivo dei tuttineri resta quello di sfoderare una prestazione di livello anche nel capoluogo del Piemonte. "Abbiamo vissuto una giornata splendida. I nostri ragazzi ci hanno regalato fortissime emozioni. Vedere un gruppo così giovane, espressione del territorio, capace di vincere di fronte ad una grande squadra come il Cus Torino è una enorme soddisfazione – ha detto il presidente Francesco Fusi – adesso dobbiamo sostenere la squadra e cercare di trasformare questo entusiasmo in una nuova pagina di storia del nostro club".

G.F.