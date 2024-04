Sconfitta anche la Polisportiva Paganica, i Cavalieri Union volano ai playoff

Prato, 28 aprile 2024 - "Sono contento perché sto per terminare l'esperienza da presidente nel migliore dei modi. Abbiamo centrato per il secondo anno la qualificazione ai playoff: faccio i complimenti ai ragazzi, avanti così". Parola del presidente uscente Francesco Fusi, che ha così commentato il 33-10 imposto dai "suoi" Cavalieri Union in trasferta alla Polisportiva Paganica, nel match valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A di rugby. Si tratta della diciannovesima vittoria per gli uomini di Alberto Chiesa, che si giocheranno adesso il salto di categoria: dopo l'ultimo incontro della "regular season" di domenica prossima contro l'Avezzano, capitan Puglia e soci si prepareranno alla semifinale d'andata dei playoff contro Torino. Con l'obiettivo di dare il 110%, come al solito.

POLISPORTIVA PAGANICA RUGBY: Del Zingaro S.; Belsito; Del Zingaro L. (78’ Ianni); Soldati; Zugaro (46’ Lostia); Cialente; Anitori; Galeota; Liberatore F.; Paolini; Corridore; Pasqualone (46’ Chiaravalle L.); Liberatore Alessandro (75’ Rosati); Lattanzio; Alibi; Mammone; Turavani; Ianni M.; Cortesi Alessandro; Chiarizia. All.: Rotellini

CAVALIERI UNION PRATO: Pesci; Fattori Vanni; Marioni (55’ Fattori Vieri); Nistri; Fondi (46’ Cella); Puglia; Marzucchi; Righini (60’ Marini); Reali; Attucci; Casciello; Ciampolini (48’ Dalla Porta); Sassi (44’ Pesucci); Scuccimarra (55’ Di Leo); Sansone (44’ Rudalli). A disp.: Dalla Porta; Guidoreni. All.: Chiesa

Arbitro:Fagiolo di Roma, assistito da Paluzzi di Roma e Rosamilia di Roma

Marcatori 3’ m. Scuccimarra tr. Puglia (0-7); 23’ m. Fondi tr. Puglia (0-14); 40’ cp Paganica tr. Del Zingaro L. (3-14) s.t.: 43’ m. Scuccimarra tr. Puglia (3-21); 46’ m. Sassi tr. Puglia (3-28); 57’ m. Galeota tr. Del Zingaro S. (10-28); 80’ m. Di Leo nt Marzucchi (10-33)

G.F.