Cavalieri, weekend libero poi sotto a lavorare: "Prepariamoci al meglio per il rush finale"

"Stiamo continuando ad allenarci, con l’obiettivo di mantenere una condizione fisica ottimale e di recuperare le energie in vista delle prossime partite. Lasceremo i giocatori liberi per questo weekend, per poi ricominciare la prossima settimana". Parola di coach Alberto Chiesa, che ha così anticipato il programma degli allenamenti in vista dei prossimi giorni. La Serie A si fermerà infatti per una settimana e questa mini-sosta dovrà essere l’occasione per ricaricare le batterie, in vista del "rush finale".

Il club ha chiuso oltretutto un fine settimana più che positivo ad ogni livello: se la prima squadra ha espugnato il campo del Napoli Afragola, l’U18 ha vinto in trasferta sul campo dell’Unione Rugby Capitolina con il punteggio di 27 a 24 e la "cadetta" ha regolato 31-15 i Mascalzoni del Canale nel quarto turno del campionato di Serie C. E capitan Puglia e compagni in primis possono quindi preparare i prossimi impegni con maggior serenità, partendo soprattutto dai numeri: i Cavalieri restano attualmente secondi nel girone 3 di Serie A con 70 punti, a fronte di quattordici vittorie ottenute in sedici incontri sin qui disputati. Ben 666 i punti messi a segno e 286 quelli subiti: solo la Lazio, che guida il raggruppamento a quota 79, può vantare statistiche migliori. Il sodalizio pratese ha inoltre ben quattordici lunghezze di margine sul Livorno, che occupa la terza piazza.

Se la "regular season" finisse oggi insomma, la conquista dei playoff come miglior seconda sarebbe già certificata. Restano invece altre cinque gare ancora da disputare ed è per questo che sarà necessario continuare a dare il 110% fino alla fine. Iniziando dal prossimo turno: alla ripresa della competizione, gli uomini di Chiesa riceveranno al Chersoni il Villa Pamphili, in un match decisamente abbordabile. Da non sottovalutare nemmeno la sfida del 24 marzo: il derby Livorno – Cavalieri si preannuncia interessante, soprattutto perché anche i livornesi stanno disputando una buona stagione e saranno intenzionati a fare lo sgambetto a quella che è da anni (dati alla mano) la miglior formazione rugbistica della Toscana. E poi, c’è "la" partita: il prossimo 14 aprile il gruppo volerà a Roma per affrontare la corazzata Lazio, nel ritorno dello scontro al vertice. Una partita che si preannuncia ad alto tasso di difficoltà, con i biancocelesti che partono favoriti. Non bisogna però dimenticare che all’andata a Iolo, a pochi minuti dalla fine, i Cavalieri erano ancora in vantaggio: se non si è azzerato del tutto, il divario tecnico fra le due squadre si è certamente ridotto notevolmente rispetto agli scorsi anni.

Giovanni Fiorentino