Centro perfetto

Ad una manciata di chilometri da Conselice, in un’area di una decina di ettari situata lungo via Coronella, sorge una delle più importanti realtà italiane nel settore del tiro a volo, contribuendo di fatto a far conoscere la cittadina romagnola in diverse parti del mondo. Stiamo parlando del Tav Conselice, struttura che, oltre ad ospitare sette campi da tiro in cui è possibile cimentarsi sia nelle specialità olimpiche (’Fossa olimpica’ e ‘Skeet’) sia in quelle non olimpiche (‘Compak’, ‘Elica’ e ‘Trap americano’), dispone di un’armeria per munizioni, di un servizio bar e di un ‘club house’. Fondato nel 1990 grazie a degli appassionati locali, in particolare a Marcello Dradi oggi il Tav Conselice conta sette soci, attuali proprietari di una realtà la cui ‘forza’ la si deve in particolare all’intraprendenza e alla grande passione messe in campo ogni giorno dai suoi attuali gestori, Martina Maruzzo ed il compagno Marco Battisti, eccelsi tiratori a livello internazionale.

La prima, originaria di Vicenza, tra i tanti trofei conquistati vanta un secondo posto alle ultime due prove di Coppa del Mondo, mentre il secondo, originario di Pesaro, si sta preparando in vista dei campionati mondiali di Compak. "Oltre ad atleti che provengono da diverse parti del mondo in occasione delle gare e/o degli stages che organizziamo – spiega Martina – , il Tav è frequentato anche da semplici appassionati che risiedono nei paesi limitrofi e che disputano le nostre gare societarie. Tornando agli atleti, a Conselice si allena periodicamente la nazionale italiana ‘A’, ma anche giovani promesse appartenenti alle categorie junior ed esordienti. Abbiamo avuto l’onore di ospitare campioni del calibro di Jessica Rossi, che qui a Conselice ha preparato le Olimpiadi di Londra, dove ha poi conquistato la medaglia d’oro". Non mancano poi rappresentanze estere: "Negli ultimi mesi – prosegue Martina - abbiamo ospitato gli allenamenti delle nazionali spagnola, inglese ed iraniana, nonchè un raduno di 15 giorni di quella ‘Junior’ della Repubblica Ceca. Nel periodo pre Covid si era invece allenata sia la nazionale cinese che quella indiana. Ospitiamo anche un ‘Centro di avviamento allo sport’ gestito dalla Regione e composto da una quindicina di giovani. Senza dimenticare la periodica presenza dei gruppi sportivi delle varie forze dell’ordine. Tra i prossimi appuntamenti spiccano due gare di ‘Skeet’ (6-7 luglio) alla presenza della nazionale italiana che effettuerà il suo ultimo test prima delle Olimpiadi di Parigi in programma a fine luglio. L’ 8 settembre ci sarà invece la finale di campionato italiano estivo di fossa olimpica a squadre".

Lo scorso maggio anche il Tav Conselice non fu risparmiato dall’alluvione che mise in ginocchio una mezza Romagna. "I danni – ricorda Martina Maruzzo – si sono purtroppo rivelati assai ingenti, al punto che a distanza di dodici mesi si sta ancora lavorando per recuperare tutto ciò che è andato perduto: a cominciare dagli impianti elettrici e della oltre 100 macchine lanciapiattelli finite sott’acqua. Una sorte che hanno subito anche i locali della struttura. Pur essendo ancora in corso di quantificazione, si stima che i danni complessivi ammontino a qualche centinaio di migliaia di euro. Fortunatamente la solidarietà da parte di tanti volontari, come pure dal ‘mondo’ del tiro a volo e della relativa Federazione non è una mancata, ma non è stato comunque facile ripartire".

L’auspicio di coloro che frequentano o comunque orbitano intorno ad una struttura che tra l’altro ha in serbo progetti di espansione finalizzati a poter svolgere gare internazionali, è quello di far conoscere ancor meglio una realtà di eccellenza che, come osserva uno dei tanti frequentatori, "ha tutte le carte in regola per creare a Conselice - cittadina in cui le strutture alberghiere purtroppo scarseggiano, vedendo le varie rappresentanze di atleti, tecnici, accompagnatori e loro famigliari pernottare spesso a Lugo o a Imola - nuove opportunità di lavoro e, perché no, consentendo ai non pochi appassionati di questo sport che in estate frequentano le località della nostra riviera, di recarsi qui al Tav e di conoscere Conselice ed il suo territorio".

Luigi Scardovi