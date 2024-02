CENTRO SPORTIVO. Pisa Padel Arena, un nuovo impianto. L’"ultima generazione» arriva a San Giuliano

Pisa Padel Arena è il nuovo impianto Padel di ultima generazione situato a San Giuliano Terme in Via Salvatore Di Giacomo, di fronte al polo sanitario. Il centro, divenuto una vera eccellenza grazie ad importanti invstimenti, è composto da 3 Campi ItalianPadel interamente coperti e apribili sui 4 lati. La Padel Academy ha il piacere di ospitare Claudia Cascella e Silvia Storari (gemella di Marco Storari, dirigente e ex portiere della Juventus), due importanti maestre nazionali che arricchiscono un comparto dirigenziale di prim’ordine per l’academy. Intanto, da lunedì 5 Febbraio ha preso vita il nuovo percorso accademico con il maestro argentino Maxi Trigo che ha avuto inizio precedentemente con un open day svoltosi lo scorso sabato 3 Febbraio, nel quale è stato possibile illustrare le attività del centro a tutti gli sportivi appassionati di questo sport. Il centro Pisa Padel Arena è nato da circa 2 mesi, ma conta già numerosi proseliti. In poco tempo grazie all’attenta gestione dei 2 Manager sportivi Mirco e Paco, il centro è riuscito a ottenere l’attenzione degli ormai numerosi giocatori di Padel del territorio pisano e non solo.

M.B.