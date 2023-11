Centro Sub Nuoto Club 2000 Faenza. Prestazioni convincenti a Genova

Erano in sette gli atleti del Centro Sub Nuoto Club 2000 Faenza che hanno partecipato al 49esimo Trofeo ’Nico Sapio’ di Genova. In gara c’erano Anna Bolzon, Giada Minelli, Penelope Sangiorgi (foto), Andrea Maltoni e i nuotatori Fabio Passanti, Filippo Rondinini (foto), Nicola Bruschi. I portacolori Juniores e Cadetti hanno stabilito diversi primati personali e fornito prestazioni di ottimo livello in un contesto di grande competitività con oltre 800 atleti al via tra cui diversi nazionali assoluti e di categoria. Seniores, Cadetti, Juniores e Ragazzi saranno in gara domenica alla piscina Gambi di Ravenna al 17° Meeting del Mosaico, dove sono attesi risultati da medaglia. Per il nuoto in corsia si avvicina l’esordio stagionale dei Master previsto a Bologna per domenica 26 novembre al 20° Trofeo De Akker. Nel settore della pallanuoto giovanile, la squadra Allievi Under 16, riceverà domenica alle 15 Ravenna, terza giornata della prima fase di qualificazione del Campionato regionale Fin. La Rari Nantes la squadra Esordienti Under 12 affronterà in partita amichevole i pari età di Ravenna nel pomeriggio di domani alla Gambi.