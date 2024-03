Cerasuolo, vittoria amara senza Parigi. L’Imolanuoto arriva settima in Italia

Il titolo italiano di Simone Cerasuolo nei 50 rana, siglato nell’ultima giornata di gare, ha chiuso i campionati italiani per l’Imolanuoto che esce da Riccione con la solita conferma nella rana con i successi, a livello senior, di Federico Poggio nei 100 (seguito sul podio dallo stesso Cerasuolo) e del ventenne imolese, a cui si aggiungono una serie di medaglie e piazzamenti, nonché successi a livello giovanile. Anche se il tanto ambito pass per le Olimpiadi di Parigi alla fine non è arrivato, aspettando così l’appuntamento con il trofeo Sette Colli (21-23 giugno) come ultima possibilità a cinque cerchi a cui punteranno i vari Poggio, Cerasuolo ma anche Martina Carraro, Arianna Castiglioni e perché no anche Anita Bottazzo.

Cerasuolo ha dunque centrato la vittoria nei 50 rana timbrando il suo personale di 26’’53, con il compagno di allenamenti Alessandro Pinzuti che ha chiuso quarto in 27’’75, quinto Federico Poggio in 27’’84 e settimo Stefano Saladini in 28’’02 nella finale che è andata in scena nell’ultima giornata di gare.

Ultime giornate che hanno visto anche nei 100 farfalla il quarto posto di Michele Busa in 52’’41 e settimo di Giovanni Izzo in 52’’71; nei 100 dorso la quinta posizione di Carlotta Zofkova in 1’01’’63; nei 200 farfalla il quarto posto di Alessia Polieri in 2’11’’73 e nei 200 rana infine ci sono il settimo posto di Stefano Saladini (2’14’’08) e l’ottavo di Andrea Castello (2’14’’26).

Risultati che si uniscono al secondo posto di Martina Carraro, al terzo di Arianna Castiglioni e al quarto di Anita Bottazzo nei 100 rana, anche loro uscite deluse dal mancato raggiungimento del tempo limite per Parigi, mentre sorride un ritrovato Izzo, bel secondo nei 50 stile, così come Luca Todesco con il secondo posto nei 50 farfalla.

L’Imolanuoto chiude nella classifica delle società al settimo posto al maschile e al nono posto al femminile.

Ma oltre a questo sono un bel viatico per il futuro l’ottima prova del classe 2007 Lorenzo Fuschini che nella categoria Junior ha centrato la vittoria nella finale dei 50 rana in 28’’78 e secondo posto nei 100 in 1’02’’66, mentre la classe 2006 Alice Beltrame ha vinto nei 100 farfalla in 1’0078. Nuove leve si mettono in mostra.