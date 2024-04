Cgc Viareggio trionfa ancora: in testa alla Serie A2 dopo la 13ma giornata

La 13ma giornata di serie A2 vede il Cgc Viareggio ancora vittorioso (12-3 sul Prato) e sempre in testa alla classifica. Dietro i bianconeri la Rotellistica Camaiore vince in rimonta (7-5) sul Follonica e stacca la Pumas Farmaè che non ha giocato. Battuto a Castiglione il Forte dei Marmi.

Senza problemi il Cgc, che recuperava Rosi, ha conquistato l’undicesima vittoria travolgendo il malcapitato Prato per 12-3. Partita sbloccata dopo pochi secondi e già archiviata nel primo tempo, chiuso dai bianconeri sul 7-1 a loro favore. Nella ripresa spazio per tutti mentre le reti portano la firma di Muglia e Raffaelli (una quaterna a testa), D’Anna (tripletta) e Balistreri. Bianconeri sempre più leader e con una partita ancora da recuperare.

La Rotellistica di Orlandi resta nella scia dei bianconeri rintuzzando l’assalto del Follonica che nel primo tempo si porta sullo 0-3 prima di venire rimontato in meno di un minuto (il 13’) da Maremmani e Niccolò Mattugini (2). Sono però gli ospiti che vanno al riposo in vantaggio (3-4), per poi cedere nella ripresa alle realizzazioni di Mattugini, Pardini e Emiliano Brunelli (2).

A Castiglione secondo tempo fatale per il Forte dei Marmi che, chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1 (Chereches e Ballestero), viene raggiunto a inizio ripresa e distanziato dai padroni di casa fino al 6–2 finale. Maremmani che scavalcano i versiliesi in classifica. Rinviate Matera-Sarzana (6 maggio) e Salerno-Pumas Farmaè (17).

Classifica: Cgc 34; Camaiore 28; Pumas 25; Matera 23; Follonica 22; Castiglione 12; Forte 11; Prato 10; Salerno 9; Sarzana 7.

Oggi alle 12 finale di Wse Cup Igualada-Follonica. In semifinale: Igualada-Sarzana 8-1, Follonica-Igualada 5-1. G.A.