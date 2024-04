Champions Tour a San Zeno. Si presentano le 4 tappe

di Sonia Fardelli

Toscana Tour ancora più ricco. Al concorso internazionale di salto ostacoli si affianca un nuovo evento che verrà fatto in concomitanza nell’ultima settimana di gare: la prima tappa dell’edizione 2024 dell’Italian Champions Tour. Una sfida a squadre, nata nel 2021 dall’intuizione dell’imprenditore aretino Riccardo Boricchi e dell’armatore napoletano Guido Grimaldi, che sarà presentato stasera alla cena di galà del Toscana Tour. Nella Vip Area Equestrian Centre saranno presentate le quattro tappe e le ventotto squadre che parteciperanno ai circuiti Sport e Pro, novità assoluta del circuito. "Il nostro campionato continua a posizionarsi come uno degli eventi più attesi e rinomati nel mondo degli sport equestri italiani – dice Riccardo Boricchi, event director di Italian Champions Tour – merito del connubio tra sport, business e comunicazione".

Ventotto squadre, quattro tappe esclusive, oltre settanta cavalieri in gara e un montepremi complessivo di 300 mila euro. Questi sono solo alcuni dei numeri di Italian Champions Tour, il più importante evento a squadre di salto ostacoli in Italia giunto alla quarta edizione. La grande novità è l’introduzione del circuito Pro (montepremi 30mila euro) dedicato ai cavalieri con brevetto, 1° e 2° grado. Dodici squadre, composte da tanti giovani atleti, potranno affrontare gare di altezza tra 1.15 mt e 1.30 mt negli stessi contesti in cui salteranno i top rider.

Il circuito principale, denominato sport, continuerà ad essere il fulcro dell’evento con sedici team in gara che si contenderanno un montepremi di 270.000 euro su altezze di 1.45 mt. Saranno quattro gli appuntamenti per raggiungere il titolo di campione 2024: Equestrian Centre il 12 e 13 aprile, Roma Piazza di Siena 24 e 25 maggio, San Giovanni in Marignano 25 e 26 ottobre e per ultimo a Verona nel gran finale di 7,8 e 9 novembre. Intanto al Toscana Tour nella 145 di ieri primo posto per Giulia Martinengo Marquet.