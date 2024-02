Che derby Emil Banca-Pieve per sognare

Un derby per continuare a sognare e consolidare il secondo posto in classifica. L’Emil Banca Bologna si appresta a scendere in campo, domani alle 14.30 sul terreno di casa del Bonori, per affrontare il Pieve in una stracittadina che mette di fronte le due realtà di serie B bolognese.

Coach Francesco Brolis, come sta l’Emil Banca Bologna?

"Non è un periodo facile per noi, causa tanti infortuni che hanno colpito la squadra; siamo in piena emergenza, ma paradossalmente l’ambiente è sereno e le oggettive difficoltà di organico hanno dato un unione ancora più forte alla squadra".

Si lavora bene al Bonori?

"Assolutamente si, sono molto contento dell’impegno dei ragazzi in allenamento. Sappiamo che ci attende un periodo fondamentale della stagione e ci stiamo preparando nel migliore dei modi".

Si entra nella fase decisiva della stagione.

"Quello che abbiamo di fronte sarà un mese decisivo, la squadra è pronta ai ragazzi non ho nulla da dire per la determinazione che mettono in ogni minuto dell’allenamento, il responso adesso lo darà il campo, ma ripeto la squadra c’è".

Il vostro 2024 è iniziato con tre bei successi con Siena, Lions Amaranto e Firenze.

"Sì, siamo andati bene, ci siamo imposti bene e ho visto grande consapevolezza dei nostri mezzi da parte dei ragazzi e siamo molto contenti di tutti gli esordi e dei giovani che hanno indossato la maglia della prima squadra".

Dicevamo che entrate nel periodo decisivo della stagione.

"Nessun proclamo, siamo secondi e con tutto un girone di ritorno da giocare. Romagna è un ottima squadra, Modena e Colorno sono eccellenti formazioni, ma noi lavoriamo per andare in campo per le 10 partite in programma per vincerle tutte, poi vedremo".

Si comincia con il derby.

"Sarà una partita fisica e dura; Pieve sta giocando un buon campionato e sicuramente contro di noi, visto che si tratta di un derby avranno stimoli aggiuntivi. Cercheranno di metterci pressione come all’andata, ma noi dal canto nostro non saremo da meno, non possiamo permetterci di perdere punti per strada".

Soddisfatto di come sta andando la stagione?

"Si, dobbiamo continuare a prendere sempre più consapevolezza. Abbiamo tutto per puntare in alto e per far bene".