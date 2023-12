Chiaravalle è imbattuta. Chiuso l’anno in vetta

L’Atletico Chiaravalle conclude l’anno da capolista imbattuta. Nell’ultima gara fa la voce grossa con il Città di Taranto (6-0) scartando in anticipo il regalo di Natale: vetta e qualificazione alla Coppa Italia. Davanti al proprio pubblico, sono capitan Magnanti prima e Nicoletti Pini poi a portare l’Atletico subito sul doppio vantaggio. Le pugliesi tentano di accorciare giocandosi il quinto di movimento (brava Moczik a respingere i tentativi di rimonta), ma le marchigiane sono padrone del campo. Prima della fine del primo tempo arriva la terza rete rosanera a firma Venturini. Nella ripresa la squadra ospite riparte subito con il portiere di movimento, creando non poche occasioni, ma nel momento di maggior lucidità ecco il quarto gol dell’Atletico (De Brito). Nicoletti Pini (doppietta per lei) e Capradossi terminano il capolavoro. Il capitano, Elisa Magnanti: "Questa vittoria era fondamentale per stare avanti. Ora la sosta, anche se siamo già concentrate per l’ultima gara del girone di andata (7 gennaio con il Montesilvano, ndr). "Un fine 2023 bellissimo, frutto di mesi di lavoro da parte di tutti e tutte – dice mister Nicolò Molinelli –. Giocarsi le qualificazioni alle Final Four in casa sarà emozionante".

Classifica. Atletico Chiaravalle 25, Soccer Altamura 24, Prandone, Molfetta 16, Virtus San Michele 14, Chieti, Levante Caprarica, Taranto 10, Woman Futsal Taranto 9, Pucetta Calcio 7, Montesilvano 0.

a. m.