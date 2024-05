Chiuso il derby cittadino. Bsc fa cappotto. Bbc ko

Terza vittoria per il Bsc Grosseto nel derby cittadino con il Bbc. I ragazzi di Junior Oberto riescono a tenere testa ai cugini per due riprese, ma in occasione del terzo out del primo inning perde per un grave infortunio, dopo appena 19 lanci, il partente Luis Gonzalez, colpito da una linea di Niccolò Cinelli sulla mano sinistra: il pitcher venezuelano è stato subito trasportato in ospedale. Fortunatamente gli accertamenti hanno escluso fratture: solo una forte contusione. E’ il secondo infortunio della serie, dopo quello di cui è stato vittima l’interbase Jorge Aloma del Bsc al quale è uscita la clavicola su un grande intervento difensivo venerdì sera. Il rilievo Antonio Noguera, dopo aver chiuso velocemente il secondo inning, capitola quattro volte al 3° sul singolo di Leonora, il doppio di Mercuri e il singolo da due punti di Cinelli. La volata di sacrificio di Sellaroli, per il punto di Cappuccini (2/3), chiude il confronto, L’unico acuto del Bbc, che rimane in fondo alla classifica nonostante le sette valide contro 6, arriva al 6° con la volata di sacrificio di Samuele Bruno, che fa segnare il ricevitore Garcia. Nel Bbc è iniziata dunque la resa dei conti. Filippo Olivelli, il ds, ha rasegnato le dimissioni: "Avrei dovuto mandare via tutti – ha detto alla fine del trittico i – quindi ho preferito togliere il disturbo io". Olivelli aveva già manifestato il suo malcontento nel corso della serie con Macerata, conclusa con tre sconfitte inattese.