Ciclismo - A Firenze. Faenza partecipa all’antipasto del Tour

Una grande aiuola ai piedi di Palazzo Vecchio con la scritta ‘Tour de France 100 Giorni’, l’arrivo dei ciclisti dell’Eroica e di alcune squadre locali con indosso le maglie gialle, il corteo storico, da piazza della Signoria a piazza della Repubblica, fino all’orologio che scandirà il countdown dei 100 giorni alla prima tappa: è stata questa la prima parte della festa che Firenze ha dedicato ieri al passaggio sul territorio italiano del Tour de France 2024. Alla grande festa di ieri, oltre a Christian Prudhomme, direttore generale della Grand Boucle, tra le istituzioni fiorentine il sindaco Dario Nardella e il governatore della Regione Eugenio Giani. Per l’Emilia Romagna tra i presenti l’assessore con delega allo Sport della Città metropolitana di Bologna Roberta Li Calzi, il presidente dell’APT regionale, Davide Cassani, e il sindaco di Faenza Massimo Isola, città dalla quale il 30 giugno, per la seconda tappa, Cesenatico-Bologna, il Tour attraverserà da piazza Popolo per poi dirigersi verso le colline brisighellesi. Proprio la città manfreda si sta intanto preparando per l’importante evento sportivo.