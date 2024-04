Ciclismo. Ai nastri di partenza l’Eroica Juniores: sabato terza tappa con arrivo a Montevarchi

Da oggi giovedì 18 aprile e fino a domenica 21, quattro giorni di spettacolo sportivo: si corre infatti la seconda edizione della "Eroica" per dilettanti Juniores, provenienti da tutto il mondo. Da Siena a Chiusdino, attraverso le province di Siena, Grosseto ed Arezzo, ed a Montevarchi è in programma l’arrivo della terza tappa, sabato 20 aprile. E’ un evento che richiamerà molta appassionati ma anche curiosi, il secondo della Coppa delle Nazioni. Sono 176 i corridori Juniores, 29 squadre, sei atleti per ciascuna ai nastri di partenza. E per la prima volta la "Eroica" fa tappa nella provincia di Arezzo, appunto a Montevarchi. Organizza la "Eroica Italia". Ideatore e creatore di questa manifestazione ciclistica che rievoca il passato dello sport delle due ruote, è Giancarlo Brocci di Gaiole in Chianti, che commenta: "Sarà una battaglia continua, che inizierà dal lungomare di Punta Ala,e proseguirà lungo le tappe nelle tre province, in un ambiente meraviglioso , fino al bellissimo scenario di Siena, in Piazza del Campo". Le tappe. La prima questa mattina a Punta Ala a cronometro a squadre (22 km) fino a Castiglion della Pescaia, e nel pomeriggio corsa in linea per km 89. La seconda giornata domani con il percorso segnalato da Cinigiano fino a Siena con arrivo in Piazza del Campo dopo 110 km di corsa. Sabato 20 aprile il gran finale: Siena-Montevarchi di 110 km, con questo percorso: Siena, Castello di Brolio, Pianella, Coltibuono, Cavriglia, Montevarchi, Bucine,Mercatale, Montevarchi, Pestello, San Marco, Moncioni, Nusenna, Mercatale ed arrivo nel centro storico di Montevarchi. Partenza alle 13 con l’arrivo previsto alle 16. Domenica 21 aprile ultima tappa sul percorso che da Siena va a Chiusdino (102 km).

Giorgio Grassi