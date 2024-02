Ciclismo. Catarzi guiderà il Team Luperini. Una squadra Esordienti e Allieve

Novità tecnica per la squadra femminile esordienti e allievi della Ciclistica S.Miniato-S.Croce-Team Luperini per la stagione 2024. Oltre a Fabiana Luperini nelle vesti di allenatrice, ci sarà in ammiraglia anche Giorgia Catarzi, fiorentina di Ponte a Ema, la località dove è nato e riposa Gino Bartali. Giorgia in passato è stata una pistards medagliata avendo vinto da juniores per due volte consecutive il Campionato del Mondo nella prova dell’inseguimento a squadre nel 2018 ad Aigle in Svizzera e nel 2019 a Francoforte in Germania. Due volte Giorgia ha vinto anche il titolo Europeo nella stessa specialità. Due anche i titoli italiani che può vantare la Catarzi che nella stagione 2023 ha fatto parte dello staff tecnico del Comitato Regionale Toscana per quanto riguarda la pista e la preparazione delle atlete dell’inseguimento assieme al tecnico responsabile Marco Lapucci. Ora la giovane fiorentina si occuperà assieme all’esperta Fabiana Luperini di insegnare e guidare le giovani esponenti del sodalizio che si stanno già allenando intensamente per la prossima stagione agonistica.

Antonio Mannori