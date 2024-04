Ciclismo Decolla la Due giorni del Mare. Luci puntate sulla gara internazionale

C’è una grande sinergia alla base della “Due Giorni del Mare“ che questo weekend monopolizzerà il centro di Marina con la decima edizione della sua gara internazionale di ciclismo paralimpico. Se n’è avuta la dimostrazione nella partecipata conferenza stampa di presentazione tenutasi ieri nella palestra della Comasca. L’assessore allo sport Roberto Acerbo e l’assessore con delega alle disabilità Francesco Mangiaracina hanno portato il saluto del sindaco attestando la vicinanza dell’amministrazione che è stata determinante nello spostare la manifestazione nella centralissima piazza Betti. La presenza del questore Santi Allegra e del comandante di carabinieri Alessandro Manneschi ha ribadito il fondamentale appoggio fornito dalle forze dell’ordine che sarà garantito anche dalla polizia municipale. C’è, poi, l’abituale sostegno assicurato a livello sportivo dai comitati di Massa Carrara della Fci e del Coni con gli amici Maria Pardini e Vittorio Cucurnia in primis.

I coniugi Samanta Cavaldonati e Nicodemo Fioravanti, cuore pulsante di Ciclo Abilia, hanno colto l’occasione per ringraziare il proprio staff interno ma anche l’Afhap di Daniele Carmassi e la Montignoso Ciclismo che assicurano una preziosa collaborazione esterna così come i tanti sponsors. Alla Fonteviva, che col suo Trofeo accompagna l’evento dalla sua prima edizione, si sono uniti strada facendo altri partners come la Cooperativa l’Abbraccio, anche lei con un suo trofeo, Amici dell’Universo, Concessionaria Fratelli Nani e Gaia oltre a Hotel Excelsior, Del Mar, Intech, Acpitaly, Ottica Mercadante, Sistemi Uffici, Etruscaform, Cassa Risparmio Carrara, Fondazione Marmo e Ccn Marina di Massa.

Tra oggi e domani sono attesi circa 170 atleti a Marina di Massa provenienti da tutta Europa e anche da fuori continente, con presenze dalla Thailandia, per quella che sarà l’apertura della stagione internazionale. Sarà l’occasione di ritrovarsi e tornare a pedalare in vista della Coppa del Mondo di maggio in Belgio e delle Olimpiadi di agosto. Molti partecipanti si fermeranno a Massa anche nei giorni seguenti per proseguire la preparazione e questo è l’aspetto di ricaduta anche turistica sul territorio con conseguente chiamata in causa delle strutture ricettive.

"La grande novità di spostarci nel centro di Marina di Massa è un sogno che si avvera. Lo volevamo da quando abbiamo iniziato – ha spiegato la presidentessa Cavaldonati –. Avremo più gente all’arrivo e sarà un modo per far conoscere un movimento cresciuto tantissimo, anche in Italia visto che la nostra nazionale è tra le più medagliate al mondo". Ieri mattina ha avuto grande successo l’incontro che la campionessa del mondo Roberta Amadeo e Francesco Mottola, maresciallo capo della Folgore del Paralimpico della Difesa, hanno avuto con gli alunni delle elementari dei Ronchi, delle medie della Don Milani e delle superiori del Fermi e del Minuto. Si è parlato di disabilità ed inclusione attraverso lo sport. Alessio Liberatori, responsabile marketing della Concessionaria Fratelli Nani, ha trattato, invece l’argomento del bullismo.

Gianluca Bondielli