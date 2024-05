Ciclismo. Della Lunga, un poker d’autore. Nona vittoria della Hopplà Petroli

Mentre il valdarnese di Incisa Matteo Regnanti coglieva il secondo posto nella volata a tre di Galciana di Prato superato da Francesco Parravano, il suo compagno di squadra Francesco Della Lunga, aretino di Indicatore, realizzava uno splendido poker di vittorie, imponendosi nella seconda gara delle "Due Giorni Marchigiana" sul traguardo di Castelfidardo. "E’ stata una gara molto tirata - racconta Della Lunga - su di un percorso esigente che si adattava alle fughe. Non siamo riusciti ad infilarci in quella di giornata, per cui abbiamo speso molte energie per ricucire il margine sui fuggitivi ad appena 500m, quando sembrava ormai impensabile un ricongiungimento. La squadra, seppure fossimo in quattro soltanto, ha fatto un lavoro incredibile per mettermi nelle condizioni di sprintare. Ho posticipato la volata il più possibile ed è andata bene. Dedico questo successo proprio ai miei compagni". Per la Hopplà Petroli Firenze Don Camillo degli sponsor fiorentini Sandro Pelatti e Claudio Lastrucci, si è trattato del nono successo stagionale, ed alle spalle di Francesco Della Lunga, un fior di velocista tornato ad esprimersi in maniera irresistibile, sono finiti Attilio Viviani della Corratec Vini Fantini, fratello del più celebre professionista Elia, Perani, Biancalani e Buda.

Antonio Mannori