Ciclismo, domenica il GP San Giuseppe. La meglio gioventù si sfida a Montecassiano

Conto alla rovescia per il 63° Gran Premio San Giuseppe, domenica al via a Montecassiano la gara nazionale per élite-under 23: un appuntamento considerato una sorta di "Milano-Sanremo" degli élite e under 23. Saranno 32 le formazioni, con ben nove continental, a testimonianza del forte appeal che il Gran Premio suscita nella categoria. Strappare la vittoria a Montecassiano, come ha fatto l’anno scorso a Nicholas Tonioli, è un ottimo punto di partenza. Il Gran Premio San Giuseppe ripeterà lo stesso percorso degli anni precedenti. La partenza ufficiosa sarà in piazza Unità d’Italia, nel centro di Montecassiano, alle 12.45, la corsa si muoverà ufficialmente da via Grazia Deledda, in pianura, alle 13 davanti agli stabilimenti del main sponsor Cbf Balducci, da dove si effettuerà il primo mezzo giro di ritorno a Montecassiano. E da qui inizieranno gli 8 giri completi di un classico percorso ad "otto", lungo 19 chilometri, con traguardo e passaggio intermedio a Montecassiano. La distanza complessiva, considerato il giro iniziale, prima degli 8 completi, di 19 km, sarà di 162 km. Il finale è adatto a corridori di fondo dotati sullo scatto in pendenza come conferma lo stesso albo d’oro in cui hanno brillato atleti del calibro di Franco Chioccioli, Fabio Roscioli, Stefano Casagrande, fino ai nomi più recenti come quelli di Enrico Battaglin, Gianni Moscon e Davide De Pretto. A Montecassiano, l’anno scorso, ha corso anche Isaac Del Toro che ha poi vinto il Tour de l’Avenir davanti a Giulio Pelizzari, il professionista camerte che ha mosso i primi passi proprio con il Velo Club. Il parterre dei ciclisti in gara è anche per questa edizione interessante: si preannuncia un grande spettacolo di sport. Il Gran Premio San Giuseppe, anche per quest’anno, assegnerà punti per la prestigiosa challenge "Il Cappello d’Oro", voluta dal compianto giornalista Paolo Piazzini. Confermata, per tutti gli appassionati di ciclismo che non potranno essere presenti, la diretta streaming sui canali Facebook di Toscana Sprint e Velo Club Montecassiano.