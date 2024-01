Ciclismo femminile. Il Club Corridonia al lavoro per la Giornata nazionale rosa con tante stelle

È ufficiale: si disputerà domenica 12 maggio la Giornata nazionale rosa, promossa a classica nel 2023. Si ripartirà dall’esplicito podio-cartolina della decima edizione: sul primo gradino assoluto Federica Venturelli, affiancata da Carmela Cipriani e Sara Piffer, premiata dal sindaco Giuliana Giampaoli con il quadro dell’artista Gabriella Cesca. Immagine che esprime il meglio italiano giovanile femminile delle due ruote. L’elevato tasso tecnico della manifestazione dell’anno scorso sarebbe stato confermato: la plurititolata e polivalente diciottenne campionessa della Valcar avrebbe rivestito l’azzurro andando a medaglia nell’internazionale olandese Epz Omloop Van Borsele, mettendosi in luce nella primavera internazionale come le valchirie già protagoniste sull’asfalto corridoniano: Gaia Realini (terza nella Freccia Vallone e settima nella Liegi – Bastogne – Liegi), Carlotta Cipressi (d’oro nel Giro del Mediterraneo), Martina Fidanza (bronzo nella canadese Nation Cup su pista di Milton, in coppia con Elisa Balsamo). L’undicesimo allestimento del Club Corridonia presieduto da Mario Cartechini si avvarrà, al mattino, della formula open, mettendo in sella le under 20 e le juniores. Sarà anche prova generale e premio della Coppa delle Nazioni. Quello della seconda domenica di maggio sarà sul piano organizzativo più impegnativo: nel pomeriggio gareggeranno le allieve e le esordienti, impegnate nella tappa marchigiana del Trofeo Nazionale Rosa. Particolarmente attese tutte le speranze del movimento maceratese e regionale.

Umberto Martinelli