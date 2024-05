Ciclismo giovanile. Scatta la stagione su pista:. Superpistard alla 2ª edizione

Parte oggi la stagione 2024 al velodromo Glauco Servadei con la 18ª edizione del Gran Premio Città di Forlì, prima delle cinque prove del Trofeo Superpistard 2024. "Dopo il successo ottenuto con l’organizzazione dei Campionati Italiani Giovanili nell’agosto 2023 – spiega Fausto Tardozzi, presidente del Consorzio delle Società Ciclistiche Romagnole che gestisce il ‘Servadei’ – e archiviato l’ottimo risultato di pubblico per l’arrivo della quinta e conclusiva tappa della Settimana Coppi e Bartali proprio sull’ovale forlivese, torniamo in azione con il Superpistard. La seconda edizione di questa grande sfida, una riconferma dopo l’edizione 2023, assegnerà al termine di ogni giornata di gare la maglia di leader delle seguenti categorie giovanili: Esordienti maschili e femminili, Allievi maschili e femminili e, infine, Juniores".

La stagione del ‘Glauco Servadei’ non si limita al Superpistard: "Si disputeranno – prosegue Tardozzi – anche i Campionati Regionali giovanili il 17 e 18 luglio: due giornate di gare nelle quali si sfideranno i migliori atleti, tra i 13 e i 18 anni, dell’Emilia-Romagna. L’attività organizzativa per i nostri giovani si concluderà poi il 5 settembre con i Campionati Provinciali".

Dunque oggi si terrà la prima prova del Superpistard, che vedrà poi già una replica giovedì prossimo, mentre il terzo appuntamento del trofeo è in programma il 20 giugno. Le ultime due giornate dedicate al Superpistard sono previste per giovedì 11 luglio e per il 20 agosto, serata nella quale si assegneranno definitivamente le cinque maglie dell’avvincente manifestazione giovanile.

u. b.