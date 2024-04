Ciclismo: il 2 giugno la classica granfondo. La Dieci Colli Arrow pedala verso l’edizione 38. Lucchi: "Una grande festa per tutta la città»

Lavora a pieno regime la macchina organizzativa della Dieci Colli Arrow, la classica del panorama nazionale delle granfondo, organizzata dal circolo Dozza Tper, che il 2 giugno tornerà alla ribalta con l’edizione numero 38. La grande corsa ritroverà la sua casa naturale: partenza e arrivo saranno allestiti dentro i Giardini Margherita. E per l’occasione gli organizzatori stanno preparando un ritorno speciale. "La corsa sarà il momento clou – spiega Irene Lucchi, presidente del Circolo Dozza Tper –, ma vogliamo che l’appuntamento sia una grande festa per tutta la città. Per questo allestiremo già da sabato mattina il Villaggio Dieci Colli, che diventerà un punto di riferimento per i partecipanti, ma anche il cuore pulsante della manifestazione, con tanti eventi collaterali". Intorno alla zona di partenza, in piazzale Jacchia, andranno in scena momenti di intrattenimento per grandi e piccoli. Arriverà anche Pompieropoli, attrattiva per i bambini organizzata dai Vigili del Fuoco. L’edizione 2024 sarà caratterizzata dalla collaborazione tra due realtà del ciclismo amatoriale bolognese, il Circolo Dozza, impegnato con tutte le forze messe a disposizione dalla Polisportiva, e la Ciclistica Bitone. Una forma di partnership che si concretizza con la possibilità, per chiunque partecipi alle due manifestazioni, la Dieci Colli Arrow e la Gran Fondo Le Valli Bolognesi-Luca Mazzanti (il 12 maggio), di ottenere l’iscrizione a entrambe a

50 euro.